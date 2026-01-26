Juventus Kolo Muani torna d’attualità | pista reale o solo incastro difficile?
La Juventus valuta attentamente il mercato in vista della chiusura della sessione invernale, con particolare attenzione al ruolo di centravanti. Dopo il fallimento della trattativa per En-Nesyri, il nome di Randal Kolo Muani è tornato a essere discusso, alimentando dubbi sulla fattibilità di un possibile trasferimento. La situazione rimane incerta, e i bianconeri continuano a monitorare le opzioni disponibili per rafforzare l’attacco prima della scadenza di mercato.
La Juventus è tornata a interrogarsi sul futuro immediato del proprio attacco a una settimana dalla chiusura del mercato invernale: dopo il naufragio della trattativa per Youssef En-Nesyri, i bianconeri valutano nuove soluzioni per il ruolo di centravanti e tra i nomi riemersi c’è quello di Randal Kolo Muani, già accostato più volte a Torino negli ultimi dodici mesi. Il tema è aperto, concreto nei contatti ma complesso negli incastri, in un finale di sessione che impone scelte rapide e sostenibili. La necessità è chiara. Luciano Spalletti ha bisogno di un riferimento offensivo con caratteristiche diverse rispetto a quelle già presenti in rosa, e la dirigenza si è rimessa subito al lavoro non appena è arrivato lo stop definitivo sul fronte En-Nesyri.🔗 Leggi su Stilejuventus.com
La Juventus si avvicina alla chiusura del mercato con l’obiettivo di valutare possibili opportunità di rafforzamento dell’attacco.
