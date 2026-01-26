Juventus Kolo Muani torna d’attualità | pista reale o solo incastro difficile?

La Juventus valuta attentamente il mercato in vista della chiusura della sessione invernale, con particolare attenzione al ruolo di centravanti. Dopo il fallimento della trattativa per En-Nesyri, il nome di Randal Kolo Muani è tornato a essere discusso, alimentando dubbi sulla fattibilità di un possibile trasferimento. La situazione rimane incerta, e i bianconeri continuano a monitorare le opzioni disponibili per rafforzare l’attacco prima della scadenza di mercato.

La Juventus è tornata a interrogarsi sul futuro immediato del proprio attacco a una settimana dalla chiusura del mercato invernale: dopo il naufragio della trattativa per Youssef En-Nesyri, i bianconeri valutano nuove soluzioni per il ruolo di centravanti e tra i nomi riemersi c’è quello di Randal Kolo Muani, già accostato più volte a Torino negli ultimi dodici mesi. Il tema è aperto, concreto nei contatti ma complesso negli incastri, in un finale di sessione che impone scelte rapide e sostenibili. La necessità è chiara. Luciano Spalletti ha bisogno di un riferimento offensivo con caratteristiche diverse rispetto a quelle già presenti in rosa, e la dirigenza si è rimessa subito al lavoro non appena è arrivato lo stop definitivo sul fronte En-Nesyri.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Approfondimenti su kolo muani

La Juventus si avvicina alla chiusura del mercato con l’obiettivo di valutare possibili opportunità di rafforzamento dell’attacco.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su kolo muani

Argomenti discussi: Kolo Muani e le voci sulla Juventus: la situazione al Tottenham, i rapporti con il PSG e la variabile Mathys Tel; Mateta come Kolo Muani, Comolli rompe gli indugi: la Juve ha un solo piano; E se il vice Yildiz fosse un cavallo di ritorno? Dall'estero: La Juve ripensa a Kolo Muani; Calciomercato Juventus, blitz con sorpresa su En-Nesyri. Kolo Muani, Tonali e le clamorose voci bianconere.

La Juventus sogna il ritorno di Kolo Muani: annuncio a sorpresa!Un po’ a sorpresa potrebbe clamorosamente aprirsi uno spiraglio per un suo ritorno alla Juventus. A darne l’annuncio è Fabrizio Romano, svelando come la dirigenza bianconera stia riflettendo proprio ... fantamaster.it

Juventus, chiamate dei bianconeri per Kolo Muani: il francese è un sogno di fine mercatoLa Juventus sta cercando un nuovo attaccante e nelle ultime ore il club bianconero ha fatto delle chiamate per Randal Kolo Muani ... it.blastingnews.com

Contatti per il ritorno di Kolo Muani alla Juve Due ostacoli però frenano tutto - facebook.com facebook

Non mi risultano esserci trattative per Kolo Muani. x.com