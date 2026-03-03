La Juventus blinda McKennie | ufficiale il rinnovo fino al 2030 Vlahovic verso la permanenza?

La Juventus ha annunciato il rinnovo di contratto di McKennie fino al 2030, mantenendo il centrocampista statunitense nella rosa a lungo termine. Nel frattempo, si discute anche del futuro di Vlahovic, con l’indicazione di una possibile permanenza. La squadra è impegnata in campionato e punta alla qualificazione in Champions League, mentre la dirigenza lavora per consolidare la rosa.

🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - La Juventus blinda McKennie: ufficiale il rinnovo fino al 2030. Vlahovic verso la permanenza? Juventus, McKennie verso il rinnovo e la permanenza in bianconeroLa Juventus e gli agenti di Weston McKennie si incontreranno nuovamente la prossima settimana per definire il rinnovo del contratto del... Leggi anche: Rinnovo McKennie fino al 2030: La Juventus riparte dal Texano dopo l'eliminazione in Champions La Juventus dovrebbe RINNOVARE il CONTRATTO di Dusan Vlahovic