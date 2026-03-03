La Juventus blinda McKennie | ufficiale il rinnovo fino al 2030 Vlahovic verso la permanenza?

Da sport.periodicodaily.com 3 mar 2026

La Juventus ha annunciato il rinnovo di contratto di McKennie fino al 2030, mantenendo il centrocampista statunitense nella rosa a lungo termine. Nel frattempo, si discute anche del futuro di Vlahovic, con l’indicazione di una possibile permanenza. La squadra è impegnata in campionato e punta alla qualificazione in Champions League, mentre la dirigenza lavora per consolidare la rosa.

