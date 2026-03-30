Juventus-Genoa Spalletti lancia Vlahovic | è caccia al Como

La Juventus di Luciano Spalletti si prepara al match di Pasquetta contro il Genoa e ha deciso di puntare su Vlahovic in vista dell'incontro. La squadra si sta concentrando sull'obiettivo di superare il Como in classifica, mentre il tecnico ha annunciato l'inserimento dell’attaccante nel modulo titolare. La partita si avvicina e le due squadre sono pronte a scendere in campo.

La Juventus di Luciano Spalletti entra in modalità “operazione sorpasso” in vista del posticipo di Pasquetta contro il Genoa. Con il quarto posto attualmente occupato dal Como (+3 sui bianconeri), il tecnico toscano sta studiando il rilancio definitivo di Dusan Vlahovic dal primo minuto per la sfida del 6 aprile all’Allianz Stadium. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la sosta per le Nazionali è servita a blindare la condizione atletica dei due grandi ex lungodegenti: il serbo e Arek Milik sono pronti a riprendersi il centro dell’attacco dopo il breve test da 11 minuti effettuato contro il Sassuolo. L’urgenza di ritrovare il... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus-Genoa, Spalletti lancia Vlahovic: è caccia al Como Articoli correlati Juventus, Spalletti: “Vlahovic convocato? Valuteremo insieme”. E apre al rinnovo(Adnkronos) – Quando torna Dusan Vlahovic? Luciano Spalletti 'avvicina' il rientro del centravanti serbo, aprendo al rinnovo di contratto con i... Juventus, rientro Vlahovic vicino. Spalletti apre al suo rinnovoIl tecnico bianconero alla vigilia del Sassuolo: segnali positivi per il rientro dell’attaccante serbo.