Juventus Spalletti | Vlahovic convocato? Valuteremo insieme E apre al rinnovo

Luciano Spalletti ha annunciato che Dusan Vlahovic è stato convocato e che il suo ritorno in campo sarà valutato nei prossimi giorni. Il tecnico ha anche aperto alla possibilità di un rinnovo di contratto con la Juventus, senza fornire dettagli specifici sulle tempistiche. La questione riguardante il rientro del centravanti serbo è ora al centro delle discussioni tra le parti.

(Adnkronos) – Quando torna Dusan Vlahovic? Luciano Spalletti 'avvicina' il rientro del centravanti serbo, aprendo al rinnovo di contratto con i bianconeri. Oggi, venerdì 20 marzo, il tecnico della Juventus ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo, valido per la 30esima giornata di Serie A, facendo aumentare le speranze dei. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Juventus: Vlahovic apre al rinnovoDusan Vlahovic resta al centro del progetto Juventus, e il rinnovo del contratto – fino a poche settimane fa considerato improbabile – sta prendendo... Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sassuolo: «Vlahovic e Thuram ci saranno? Sono cose che valuteremo bene. Sul mio rinnovo…»Calciomercato Atalanta, via al piano per il 2026/27: pronti 6 rinnovi! Ma un big è pronto a dire addio, futuro già definito. Contenuti e approfondimenti su Juventus Spalletti Vlahovic convocato... Temi più discussi: Juventus, i convocati per l'Udinese: torna Milik, ancora out Vlahovic e Holm; Vlahovic out e la scelta su Milik: Spalletti, cosa filtra verso Udinese-Juve; Milik è tornato, Vlahovic ancora fuori: i convocati di Spalletti per Udinese-Juve; Vlahovic convocato per Juventus-Sassuolo? Le ultime sulle condizioni dell'attaccante e la scelta di Spalletti. Juve, Spalletti: Vlahovic e Thuram? Valutiamo domani. Altri acciaccati. Poi ci ripensaI tifosi della Juventus dovranno aspettare domani per sapere se ci saranno Dusan Vlahovic e Khephren Thuram. Alla vigilia della gara con il Sassuolo,. tuttomercatoweb.com Juventus, Spalletti: Vlahovic convocato? Valuteremo insieme. E apre al rinnovoQuando torna Dusan Vlahovic? Luciano Spalletti 'avvicina' il rientro del centravanti serbo, aprendo al rinnovo di contratto con i bianconeri. Oggi, venerdì 20 marzo, il tecnico della Juventus ha ... adnkronos.com Il Sassuolo che comunica di avere la pertosse in squadra mi ricorda qualcosa del passato ma a questo giro si dovrebbe giocare... #Juventus #sassuolo -#seriea - facebook.com facebook Milan Juve Ogni possessore di CRN Card puo acquistare 1 biglietto nei settori disponibili, con listino dedicato La data e l'ora di Milan-Juventus non sono state ancora definite x.com