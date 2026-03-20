Juventus rientro Vlahovic vicino Spalletti apre al suo rinnovo

Alla vigilia della partita contro il Sassuolo, il tecnico della Juventus ha riferito che il rientro di Vlahovic si avvicina, indicando segnali positivi sulle sue condizioni. Le parole del mister suggeriscono che l’attaccante serbo potrebbe tornare in campo presto, mentre Spalletti ha anche aperto alla possibilità di un rinnovo contrattuale per il giocatore. La situazione resta in evoluzione e si attendono aggiornamenti più dettagliati.

Il tecnico bianconero alla vigilia del Sassuolo: segnali positivi per il rientro dell’attaccante serbo. E sul futuro: “Disponibile a parlare del rinnovo” Cresce l’attesa in casa Juventus per ilrientro di Dusan Vlahovic, fermo da mesi per infortunio. Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, valida per la 30ª giornata di Serie A,Luciano Spallettiha lasciato aperta la porta a un possibile ritorno tra i convocati. “Valuteremo bene insieme, le convocazioni usciranno più tardi”, ha spiegato l’allenatore in conferenza stampa. Parole che alimentano la speranza dei tifosi bianconeri di rivedere presto il centravanti serbo almeno in panchina. Lo staff tecnico vuole evitare rischi, ma i segnali sembrano incoraggianti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Juventus, rientro Vlahovic vicino. Spalletti apre al suo rinnovo Articoli correlati Juventus, Spalletti: “Vlahovic convocato? Valuteremo insieme”. E apre al rinnovo(Adnkronos) – Quando torna Dusan Vlahovic? Luciano Spalletti 'avvicina' il rientro del centravanti serbo, aprendo al rinnovo di contratto con i... Juventus, tra rientro e rinnovo: Vlahovic scalpita e fa felice SpallettiIl centravanti serbo è vicino al ritorno in campo dopo la lunga assenza per l’infortunio alla coscia La Juventus è tornata subito ad allenarsi alla... Tutto quello che riguarda Juventus rientro Vlahovic vicino... Temi più discussi: Juventus, nessun allarme per Vlahovic… rientro vicino! Sarà convocato contro il Sassuolo; Juventus, settimana decisiva per Vlahovic: rientro in campo e rinnovo a un passo, ecco il dettaglio che manca; Vlahovic non convocato per Udinese-Juve: slitta il rientro, ecco quando può tornare; Juventus, lavoro personalizzato per Thuram. Cresce la fiducia per Vlahovic. Juventus, Spalletti: Vlahovic convocato? Valuteremo insieme. E apre al rinnovoQuando torna Dusan Vlahovic? Luciano Spalletti 'avvicina' il rientro del centravanti serbo, aprendo al rinnovo di contratto con i bianconeri. Oggi, venerdì 20 marzo, il tecnico della Juventus ha parla ... adnkronos.com Juventus, Vlahovic frena per prudenza: rientro vicino, ma senza rischi. Col rinnovo sullo sfondoLa Juventus aspetta Dusan Vlahovic, ma senza forzare i tempi. Dopo oltre tre mesi di stop, l’attaccante serbo è sempre più vicino. tuttomercatoweb.com Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, il tecnico della Juventus ha parlato anche della sua situazione contrattuale. #ESTENews #video #calcio #SerieA #juventus - facebook.com facebook Probabile formazione della #Juventus. #JuventusSassuolo #SerieA #SkySport x.com