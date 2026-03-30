Juventus buone notizie dai nazionali | Koopmeiners e David protagonisti

Dopo la pausa del campionato di Serie A, causata dagli impegni delle nazionali, arrivano buone notizie per la Juventus. I giocatori Koopmeiners e David sono stati protagonisti con le rispettive rappresentative nazionali. Mentre alcune squadre si preparano ai play-off per il Mondiale estivo, altre hanno già ottenuto la qualificazione diretta per il torneo in America.

Continua la pausa del campionato di Serie A dovuta alle partite delle nazionali. Tra chi dovrà contendersi un play-off per accedere al Mondiale che si giocherà in estate, come l’Italia, e altre che hanno già strappato il pass per l’America. Tra i tanti juventini impegnati nelle rispettive rappresentative, due in particolare hanno disputato delle buone partite, al contrario di quanto stanno invece dimostrando con il loro club di appartenenza: Teun Koopmeiners e Jonathan David. Doppietta e carattere ritrovato: la partita di Jonathan David contro l’Islanda. Torna finalmente a sorridere Ice Man, e lo fa nella sua patria: quel Canada che sarà anche una delle tre nazioni che ospiterà la Coppa del Mondo 2026, insieme a Stati Uniti e Messico. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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