Juventus | buone notizie dall’infermeria
La Juventus può sorridere con il rientro di Kelly, completamente recuperato dall'infortunio. L'atleta torna a disposizione di Luciano Spalletti, offrendo nuove possibilità in vista delle prossime gare. La buona condizione fisica del giocatore rappresenta un elemento positivo per la rosa bianconera, che potrà contare su un’ulteriore risorsa nel reparto offensivo. Un segnale di progresso e di fiducia in vista delle sfide imminenti.
Buone notizie dall’infermeria della Juventus: Kelly è completamente recuperato e torna a disposizione per Luciano Spalletti. Il difensore francese, fermo per il risentimento al polpaccio accusato contro il Lecce, ha superato gli ultimi controlli medici e ha ripreso lavoro pieno con il gruppo. Kelly è pronto per essere convocato, aggiungendo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
