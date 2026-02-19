Juventus | buone prospettive per David

La Juventus, reduce dalla pesante sconfitta 5-2 in casa del Galatasaray nell’andata dei playoff Champions League, tira un sospiro di sollievo sul fronte infortuni. Le notizie dalla Juventus sono positive per Gleison Bremer e incoraggianti per Jonathan David Per Bremer, uscito dolorante al 42? di Istanbul per un problema alla L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Juventus-Pafos, tocca a David in attacco: buone notizie da BremerNell’atteso match Juventus-Pafos, Jonathan David prende il ruolo di punta, dopo la decisione di adottare il sistema del falso nueve contro il Napoli.

Juventus, acquisto in prospettiva: arriva Oboavwoduo dal Manchester CityNon solo Adin Licina, la Juventus pensa al futuro con un altro acquisto in prospettiva. I bianconeri, infatti, stanno per acquistare Justin Oboavwoduo, attaccante inglese classe 2006 di proprietà del ... gianlucadimarzio.com

Juventus, buone notizie in vista del Lecce: Conceicao in gruppo. E c'è ancora ElimoghaleFrancisco Conceicao questo giovedì ha lavorato in gruppo. Una buona notizia per mister Spalletti e i tifosi della Juventus in vista del match di sabato col Lecce, valido per il 18° turno di Serie A. m.tuttomercatoweb.com

Juventus, buone notizie per Bremer: gli esami hanno escluso lesioni x.com

Buone notizie per la Juventus L'esito degli esami dopo l'infortunio di Bremer facebook