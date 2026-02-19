Juventus | buone prospettive per David
La Juventus può sorridere, perché David sta meglio dopo un infortunio che lo aveva messo ko. La squadra ha affrontato il Galatasaray con diversi giocatori in dubbio, ma il difensore ha potuto allenarsi regolarmente questa settimana. La sua presenza potrebbe fare la differenza nella partita di ritorno dei playoff di Champions League, prevista tra pochi giorni. I tifosi attendono con speranza di vedere David in campo, sperando che possa aiutare i bianconeri a superare l’ostacolo turco. La sfida si avvicina e ogni dettaglio conta.
La Juventus, reduce dalla pesante sconfitta 5-2 in casa del Galatasaray nell’andata dei playoff Champions League, tira un sospiro di sollievo sul fronte infortuni. Le notizie dalla Juventus sono positive per Gleison Bremer e incoraggianti per Jonathan David Per Bremer, uscito dolorante al 42? di Istanbul per un problema alla L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juventus-Pafos, tocca a David in attacco: buone notizie da BremerNell’atteso match Juventus-Pafos, Jonathan David prende il ruolo di punta, dopo la decisione di adottare il sistema del falso nueve contro il Napoli.
Leggi anche: Il gruppo è cresciuto e mostra buone prospettive di sviluppo
Juventus-Lecce, il rigore sbagliato da David
Argomenti discussi: Un top club inglese su Kalulu e altre 2 storie sulla Juventus che potresti esserti perso; Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa; Juventus NG, Brambilla: Partita strana, Ravenna secondo con merito; Ascolti DAZN 25ª giornata Serie A: boom per Napoli-Roma e Inter-Juventus, Udinese-Sassuolo giù.
Juventus, acquisto in prospettiva: arriva Oboavwoduo dal Manchester CityNon solo Adin Licina, la Juventus pensa al futuro con un altro acquisto in prospettiva. I bianconeri, infatti, stanno per acquistare Justin Oboavwoduo, attaccante inglese classe 2006 di proprietà del ... gianlucadimarzio.com
Juventus, buone notizie in vista del Lecce: Conceicao in gruppo. E c'è ancora ElimoghaleFrancisco Conceicao questo giovedì ha lavorato in gruppo. Una buona notizia per mister Spalletti e i tifosi della Juventus in vista del match di sabato col Lecce, valido per il 18° turno di Serie A. m.tuttomercatoweb.com
Juventus, buone notizie per Bremer: gli esami hanno escluso lesioni x.com
Buone notizie per la Juventus L'esito degli esami dopo l'infortunio di Bremer facebook