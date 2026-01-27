Brunetta | Il Giorno della Memoria non può e non deve restare solo un racconto

Il Giorno della Memoria rappresenta un’occasione per riflettere sulle atrocità del passato e sull’importanza di mantenere viva la memoria degli eventi. In un contesto globale segnato da conflitti e sofferenze, questa giornata invita a ricordare e a promuovere valori di pace e tolleranza. È un momento di consapevolezza fondamentale per il presente e il futuro della società.

Renato Brunetta ROMA – "Da un lato la speranza di una pace duratura per Gaza, dall'altro il terrore per le stragi in Iran, impongono un'approfondita riflessione mentre ci apprestiamo a celebrare il Giorno della Memoria. L'Olocausto non nacque all'improvviso, ma fu come un fiume carsico che si infiltrò nella società attraverso le parole di odio e la discriminazione razziale. La democrazia di allora non si sentì immediatamente minacciata e le conseguenze furono terribili. Proprio per non ripetere gli errori del passato non vanno sottovalutate le manifestazioni, singole e di piazza, che inneggiano all'antisemitismo.

