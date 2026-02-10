Il Napoli ha messo gli occhi su Perrone del Como come possibile sostituto di Lobotka. La società sta già pensando al futuro e valuta diverse opzioni per rinforzare il centrocampo. Nei prossimi giorni, potrebbe arrivare qualche mossa concreta sul mercato.

"> Il Napoli guarda già avanti e comincia a muovere i primi passi in vista della prossima stagione. Come riportato da TuttomercatoWeb.com, il club azzurro ha avviato le prime riflessioni strategiche sul mercato, con l’obiettivo di farsi trovare pronto davanti a eventuali scenari di cambiamento. In cima alla lista di Giovanni Manna e della dirigenza guidata da Aurelio De Laurentiis c’è un nome preciso: Maximo Perrone, centrocampista argentino del Como. Secondo quanto riferisce TuttomercatoWeb.com, Perrone è considerato il profilo ideale qualora Stanislav Lobotka dovesse lasciare Napoli, eventualità tutt’altro che remota visto l’interesse che il regista slovacco continua a raccogliere in Liga e non solo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Perrone nel mirino: il regista del Como è in cima alla lista per il dopo Lobotka

Con l’operazione Giovane prossima alla conclusione, il Napoli si prepara alla fase finale del mercato.

