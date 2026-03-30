La Juventus sta valutando l'acquisto di un attaccante di livello internazionale e sarebbe interessata a un calciatore polacco. Nel settore di centrocampo, invece, la società avrebbe puntato un portiere brasiliano. Le trattative sono in corso e si concentrano su questi due profili per rinforzare la rosa e migliorare le prestazioni stagionali.

Torino, 30 marzo 2026 – Juventus a caccia di qualità e gol, soprattutto in attacco. Si balla sulle punte, si dice in questi casi. Prosegue la trattativa per il rinnovo di Dusan Vlahovic, che ha estimatori sul mercato ( Milan e Barcellona ), poi si ragiona sugli esuberi e i giocatori con cui provare a fare cassa ( Openda e David ), mentre in entrata ci sono gli obiettivi sensibili per alzare il livello della rosa ( Lewandowski e Kolo Muan i ). Sarà una estate campale per la Vecchia Signora e in generale per le prospettive future, con o senza Champions League farà tutta la differenza del mondo, non solo come ricavi, ma anche come fattore di attrazione sul mercato giocatori visti i nomi altisonanti che Comolli e Modesto hanno inserito in lista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, si culla il sogno Lewandowski. A centrocampo occhi su Ederson

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