Piano Juve | Spalletti fino al 2028 e sette acquisti | CM

La Juventus ha deciso di confermare l'allenatore fino al 2028. Durante il prossimo calciomercato estivo, verranno valutati sette acquisti, anche in base ai risultati nelle competizioni europee. La società sta pianificando le mosse future con l’obiettivo di rafforzare la squadra. Le decisioni saranno influenzate dall’andamento delle competizioni internazionali e dai traguardi raggiunti.

Col tecnico verrà impostato il prossimo calciomercato estivo, la cui portata dipenderà ovviamente dal traguardo europeo che verrà raggiunto Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, ci siamo per il rinnovo con la Juventus di Luciano Spalletti. Un rinnovo considerato fondamentale dalla dirigenza bianconera, e che dovrebbe essere fino a giugno 2028. Col tecnico di Certaldo verrà impostato il prossimo calciomercato estivo, la cui portata dipenderà ovviamente dal traguardo europeo che sarà raggiunto. Piano Juve: Spalletti fino al 2028 e sette acquisti (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il piano Juve prevede ben sette nuovi acquisti: portiere, difensore centrale, laterale destro e sinistro, un centrocampista e due punte (prima e seconda) al netto di Vlahovic. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

