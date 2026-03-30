Durante la prossima partita di Pasquetta, il tecnico potrebbe dover fare a meno di uno dei giocatori titolari per l’incontro in programma allo stadio. La possibile assenza riguarda un calciatore che ha spesso preso parte alle ultime gare, e la decisione potrebbe influire sulla formazione titolare schierata dal mister. La squadra si prepara alla sfida con questa incognita in vista.

Juve Genoa, mister Daniele De Rossi rischia di perdere un titolarissimo per la sfida in programma il giorno di Pasquetta. Ecco di chi si tratta. La Juve si prepara alla ripresa del campionato con un vantaggio tattico nel prossimo impegno stagionale. In vista della trasferta di Pasquetta a Torino, il Genoa dovrà fare a meno di Brooke Norton-Cuffy, fermatosi per un nuovo problema muscolare.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Come confermato da Il Secolo XIX, il calciatore ha accusato un fastidio durante il ritiro con l’Under 21 inglese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Genoa, De Rossi rischia di perdere un titolarissimo per la sfida dell’Allianz Stadium. Di chi si tratta

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