La Juventus rischia di perdere Weston McKennie a zero. Il centrocampista americano non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno e, nel frattempo, l’Inter si prepara a fare un’offerta per prenderlo senza pagare nulla. La situazione si fa sempre più complicata per i bianconeri.

Si complica il futuro di Weston McKennie alla Juventus. Con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e un accordo per il prolungamento che ancora non decolla, il centrocampista americano è diventato ufficialmente uno dei pezzi pregiati del mercato degli svincolati. Una situazione di incertezza che, secondo quanto riportato da Tuttosport, ha attivato i radar delle grandi concorrenti, con l’ Inter in prima fila pronta a sferrare l’attacco. La dirigenza bianconera non ha mai interrotto i rapporti con l’entourage del calciatore, mantenendo ufficialmente aperto il tavolo delle trattative. Tuttavia, la mancanza di una firma a pochi mesi dalla scadenza naturale del rapporto sta alimentando pericolose manovre di disturbo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Juve, rebus McKennie: il rinnovo non arriva e l'Inter punta il colpo a parametro zero

La Juventus si muove subito per cercare di assicurarsi Celik, dopo che il calciatore ha rifiutato il rinnovo con la Roma.

