Due grandi club della Premier League stanno studiando un'operazione per portare Vlahovic a zero nel prossimo mercato. La Juventus, che ancora lo segue da vicino, potrebbe trovarsi ora a dover affrontare la concorrenza di queste squadre inglesi, pronte a sferrare l’attacco. La trattativa si fa complicata e i tifosi della Vecchia Signora restano in attesa di capire quale strada prenderà il club bianconero.

Vlahovic Juve, due top club inglesi ragionano sul colpo a titolo gratuito. Vediamo che cosa sta succedendo e quali sono le novità. La Juve deve fare i conti con un caso spinoso legato al futuro di Dusan Vlahovic. Con il contratto in scadenza al termine della stagione, il destino del calciatore sembra essere sempre più lontano da Torino. Secondo le indiscrezioni britanniche rilanciate da Football Insider, Chelsea e Tottenham sarebbero pronte a scatenare un vero e proprio derby di mercato per ingaggiare il serbo a parametro zero. Le probabilità che il centravanti lasci la Juve a scadenza sono molto elevate, poiché i dialoghi per il prolungamento dell'accordo sono attualmente giunti a un punto morto.

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, due big di Premier League fiutano il colpo a parametro zero. Che cosa sta succedendo

Il calciomercato di gennaio si fa sempre più dinamico, e il Milan valuta diverse opzioni per rafforzare la difesa.

Il Crystal Palace ha ricevuto un'offerta di 35 milioni di sterline da parte di un club della Premier League per il trasferimento di Mateta, attaccante francese.

