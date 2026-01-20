Jujutsu Kaisen 3 le regole del Culling Game sono così complesse che Crunchyroll lancia un video per spiegarle

Con il debutto del Culling Game, Jujutsu Kaisen introduce un torneo complesso e articolato, caratterizzato da regole intricate, territori e sistemi di punteggio. Per facilitare la comprensione di questa nuova fase della serie, Crunchyroll ha pubblicato un video esplicativo che illustra le dinamiche e le regole di questo evento, rendendo più accessibili le complicate meccaniche del gioco.

Con il debutto del Culling Game, la serie di Jujutsu Kaisen alza il livello di caos narrativo: un torneo mortale con regole, punti, territori, un insieme di complicazioni così difficili da gestire, da richiedere un video esplicativo a parte. La terza stagione di Jujutsu Kaisen entra nel Culling Game e Crunchyroll pubblica un video dedicato a spiegare le regole del torneo. Tra punteggi, nuovi poteri e il piano di Kenjaku, l'anime prepara lo spettatore all'arco più complesso e caotico della serie. Crunchyroll e il video per capire il Culling Game La terza stagione di Jujutsu Kaisen ha imboccato ufficialmente il sentiero del Culling Game, l'arco narrativo firmato Gege Akutami che traghetta la serie verso la sua fase finale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Jujutsu Kaisen 3, il regista spiega cosa aspettarsi nel Culling Game e perché:" Sarà una bomba"Il regista Shota Goshozono ha condiviso alcune anticipazioni sulla terza stagione di Jujutsu Kaisen, evidenziando un finale intenso e sorprendente per la Prima Parte.

Leggi anche: Jujutsu Kaisen, la terza stagione arriva in esclusiva su Crunchyroll all'inizio del 2026

