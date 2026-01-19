Il regista Shota Goshozono ha condiviso alcune anticipazioni sulla terza stagione di Jujutsu Kaisen, evidenziando un finale intenso e sorprendente per la Prima Parte. Con toni più duri e un approccio ancora più ambizioso, la stagione promette di offrire un’esperienza coinvolgente per i fan, in particolare durante il Culling Game. Ecco cosa aspettarsi da questa nuova fase dell’anime, tra aspettative e novità narrative.

Il regista Sh?ta Goshozono ha svelato la sua visione per la terza stagione di Jujutsu Kaisen, anticipando un finale "come una bomba" per la Parte 1, con toni più duri e un anime ancora più ambizioso. L'inverno 2026 ha riaperto i cancelli del mondo stregato di Jujutsu Kaisen, e l'impatto è stato un piccolo terremoto culturale. Tra animazioni da capogiro, un opening virale e una stagione che promette un "massacro regolamentato", MAPPA e Goshozono hanno fatto capire rapidamente una cosa: non siamo più ai tempi di Shibuya. Sh?ta Goshozono lo conferma e approfondisce cosa dobbiamo aspettarci per la terza stagione.

© Movieplayer.it - Jujutsu Kaisen 3, il regista spiega cosa aspettarsi nel Culling Game e perché:" Sarà una bomba"

