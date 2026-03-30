Dopo la vittoria ottenuta a COTA, il pilota ha dichiarato di voler mantenere una certa costanza nelle prestazioni, senza concentrarsi esclusivamente sul campionato. La sua attenzione si focalizza sulla continuità di risultati e sul miglioramento delle performance durante le gare successive. La squadra si prepara a supportarlo in questa fase di ritorno in forma nel campionato di MotoGP.

"> Jorge Martin: Ritorno in Forma nel MotoGP. Jorge Martin ha fatto il suo trionfale ritorno in cima alla classifica del MotoGP per la prima volta dal 2024, ma il suo obiettivo principale al momento non è conquistare il campionato. La sua stagione è iniziata nel segno del recupero dopo un 2025 segnato da infortuni, e adesso sembra essere tornato il pilota di successo che conosciamo. Grazie al supporto di Aprilia, Martin ha a disposizione una moto competitiva, fondamentale per potersi confrontare nuovamente con i migliori. Il suo trionfo al Gran Premio degli Stati Uniti ne è la prova: una vittoria conquistata con un sorpasso mozzafiato ai danni di Francesco Bagnaia nell’ultimo giro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jorge Martin: puntare su costanza dopo la vittoria a COTA, non sul campionato.

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