Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Jorge Martin ha ritrovato il suo posto sul podio del MotoGP per la prima volta dal 2024, conquistando la terza posizione nella Sprint race svoltasi a Goiania. Dopo un periodo difficile segnato da infortuni e una stagione 2025 al di sotto delle aspettative, Martin è finalmente tornato a esprimere il suo potenziale. Il pilota spagnolo ha chiuso la gara alle spalle di Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio, siglando così il suo primo piazzamento tra i primi tre dal trionfo a Valencia nel 2024, dove aveva conquistato il titolo con Pramac. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jorge Martin: “Ho migliorato le mie performance dopo la vittoria del titolo al GP del Brasile.”

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