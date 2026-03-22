Jorge Martin | Ho migliorato le mie performance dopo la vittoria del titolo al GP del Brasile

Da napolipiu.com 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Jorge Martin ha ritrovato il suo posto sul podio del MotoGP per la prima volta dal 2024, conquistando la terza posizione nella Sprint race svoltasi a Goiania. Dopo un periodo difficile segnato da infortuni e una stagione 2025 al di sotto delle aspettative, Martin è finalmente tornato a esprimere il suo potenziale. Il pilota spagnolo ha chiuso la gara alle spalle di Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio, siglando così il suo primo piazzamento tra i primi tre dal trionfo a Valencia nel 2024, dove aveva conquistato il titolo con Pramac. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

jorge martin ho migliorato le mie performance dopo la vittoria del titolo al gp del brasile
© Napolipiu.com - Jorge Martin: “Ho migliorato le mie performance dopo la vittoria del titolo al GP del Brasile.”

Articoli correlati

Leggi anche: Jorge Martin sfida Marco Bezzecchi: test cruciale al GP del Brasile per il titolo.

Leggi anche: Marc Marquez colpito dal circuito del GP del Brasile dopo la sua visita.

Contenuti e approfondimenti su Jorge Martin

Discussioni sull' argomento MotoGP, Martin: Il podio arriverà, ma non ci penso. Ho solo un punto debole; Raul Fernandez: Dissi ai miei genitori che volevo smettere con le moto. Voglio solo essere felice.

MotoGP, Martin: Ho conquistato un podio che ha il sapore della gloriaMotoGP: Dopo quello che ho passato, per me è stato come fare un salto dal 2024 al 2026. Nella guida sono al livello del 2024, ma ora ho un’altra moto e mi serve tempo. La voragine? Per me potevano me ... gpone.com

Martin: Potevo vincere, ma all’inizio sono stato un po’ troppo prudenteDopo la travagliata stagione 2025, l’Aprilia sta iniziando a vedere i primi lampi di Jorge Martin. Il campione spagnolo è riuscito a classificarsi terzo nella Sprint di Goiania, la sua prima top3 dal ... formulapassion.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.