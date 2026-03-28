Jorge Martin impenna per la vittoria e cade a 200 km h! Il video incredibile

Durante la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti del 2026, Jorge Martin ha mostrato una performance molto intensa, ma a circa 200 kmh è scivolato e caduto. La gara, che ha avuto luogo negli Stati Uniti, è stata la terza del campionato mondiale di motociclismo. Un video diffuso online ha immortalato il momento dello scontro, suscitando attenzione tra gli appassionati di motori.

È un Jorge Martin rinato quello visto oggi nei dieci giri della Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terzo appuntamento del Motomondiale. Lo spagnolo, al termine di una gara perfetta senza particolari errori, è riuscito a conquistare un successo che mancava da 511 giorni (l’ultima volta fu in Malesia nel 2024), beffando nell’ultimo giro Francesco Bagnaia al termine di una grande rimonta avvantaggiata dalla gomma media. Grazie a questa vittoria ed alla caduta di Marco Bezzecchi, il campione del mondo 2024 si prende momentaneamente la vetta della classifica piloti, con un vantaggio di un punto proprio sul suo compagno di squadra in Aprilia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jorge Martin impenna per la vittoria e cade a 200 km/h! Il video incredibile Articoli correlati Martin fa il fenomeno in pista ad Austin poi impenna per festeggiare la vittoria e cade: cos’è successoJorge Martin si è imposto in Sprint ad Austin infilando all'ultimo Pecco Bagnaia. Leggi anche: Jorge Martin: “Ho migliorato le mie performance dopo la vittoria del titolo al GP del Brasile.” Contenuti utili per approfondire Jorge Martin Jorge Martin ha vinto la gara sprint di Austin, domani Di Giannantonio parte in poleLo spagnolo della Ducati ha battuto d'un soffio Francesco Bagnaia, caduti si a Marquez che Di Giannantonio; per la gara, penalizzati Bezzecchi e Marini ... rtl.it MotoGP, Jorge Martin: Splendida sensazione tornare sul podio. Se ripenso a dov’ero un anno fa…Jorge Martin sorride dopo aver chiuso al terzo posto al termine della Sprint Race del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP ... oasport.it