Con David in panchina le capacità di gol della Juventus crescono del 700% può lasciare a fine stagione

Con David in panchina, la Juventus ha visto un aumento del 700% nelle capacità di segnare gol. Tuttavia, l’attaccante non segna da sei partite consecutive e il suo rendimento appare tornato ai livelli iniziali, con scarsa incisività e timore. La sua situazione in maglia bianconera potrebbe portare a un addio a fine stagione.

Jonathan David non segna da sei partite consecutive con la Juventus e sembra sia tornato quello di inizio stagione, poco incisivo e impaurito. Potrebbe lasciare il club a fine stagione, dopo che i bianconeri l'hanno preso a parametro zero dal Lille la scorsa estate. Tuttosport scrive: "Gli ha dato sempre fiducia. Lo ha protetto nel corso dei suoi lunghi digiuni. E pure di fronte alle ingenuità più clamorose. Nella testa di Spalletti, il gol col Sassuolo avrebbe permesso al canadese di riscrivere la sua storia alla Juventus. E, in effetti, così sembrava, dal momento che l'ex Lille sembrava aver tarato la mira alla luce dei guizzi con Cremonese, Napoli e Parma.

