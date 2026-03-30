Jokic sfiora la tripla doppia Denver batte Golden State | tutti i risultati della notte NBA

Nella notte NBA, il centro serbo ha messo a referto 25 punti, 15 rimbalzi e 8 assist, contribuendo alla vittoria della sua squadra contro Golden State. Oklahoma ha battuto New York grazie a una prestazione di Gilgeous-Alexander, mentre Boston ha vinto a Charlotte. I risultati delle partite sono stati aggiornati e resi noti nelle ultime ore.

Il centro serbo domina con 25 punti, 15 rimbalzi e 8 assist. Oklahoma piega New York con un super Gilgeous-Alexander, Boston vola a Charlotte. Sengun mostruoso a New Orleans, Brooklyn torna al successo dopo dieci ko Nikola Jokic si ferma a un soffio dalla tripla doppia e trascina Denver al successo interno contro Golden State. È lui il grande protagonista della notte NBA tra domenica e lunedì, ma i risultati non mancano di sorprese e spettacolo in ogni angolo del paese. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Tutto è possibile, ma sarei stupito anche io se LeBron tornasse ai #Lakers la prossima stagione #NBA. Al ritiro non credo, Cleveland l'opzione romantica, la chiusura del cerchio, Golden State con Curry l'ipotesi più affascinante e sorprendente x.com