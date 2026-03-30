John Elkann sceglie Peter Thiel per usare l’intelligenza artificiale nei processi produttivi di Stellantis | firmato un accordo di cinque anni

John Elkann ha firmato un accordo di cinque anni con Peter Thiel e la sua azienda Palantir, con l’obiettivo di integrare l’intelligenza artificiale nei processi produttivi di Stellantis. La collaborazione mira a sviluppare nuove soluzioni tecnologiche per migliorare l’efficienza e l’automazione all’interno della produzione. La partnership rappresenta un passo strategico per l’azienda nel settore dell’innovazione digitale.

John Elkann ha scelto Peter Thiel e la sua Palantir per iniziare ad introdurre l’intelligenza artificiale nei processi produttivi di Stellantis. Lunedì 30 marzo 2026 è arrivato l’annuncio della firma di un. nuovo contratto di partnership fra i due gruppi per la durata di cinque anni. Il nuovo accordo rinnova una collaborazione che non si è mai interrotta dal 2016 e che adesso viene estesa per la prima volta alla piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata dall’imprenditore di riferimento della Silicon Valley targata Maga e vicinissima al presidente Usa, Donald Trump. Antonio Filosa Ad Stellantis, foto Ansa Il comunicato a Wall Street di Palantir e del gruppo di cui oggi è ad Antonio Filosa. 🔗 Leggi su Open.online

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