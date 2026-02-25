Materias accordo con il DAC per lo sviluppo di materiali innovativi e processi produttivi avanzati per l’aerospazio

Materias, azienda fondata da Luigi Nicolais e punto di riferimento nel settore dei materiali avanzati, e il Distretto Aerospaziale della Campania (DAC) hanno siglato un importante accordo di collaborazione finalizzato a promuovere iniziative e progetti di ricerca, sviluppo, sperimentazione e certificazione di materiali innovativi e dei relativi processi produttivi avanzati, con applicazioni in ambito aeronautico e spaziale. L’intesa è stata sottoscritta da Caterina Meglio, CEO di Materias, e da Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale della Campania. L’accordo nasce dalla complementarietà delle competenze e dalla volontà di rafforzare una collaborazione stabile capace di tradurre più rapidamente l’innovazione in risultati industriali, favorendo modelli efficaci di trasferimento tecnologico nel settore dei materiali e dei processi avanzati. In questo quadro, Materias e DAC intendono valorizzare la sinergia tra università, centri di ricerca e sistema delle imprese, stimolando la partecipazione a progettualità di respiro locale e internazionale e consolidando le condizioni per una filiera più competitiva e pronta ad affrontare le sfide tecnologiche del comparto aerospaziale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

I materiali influenzano efficienza e qualità nei processi produttiviLe aziende italiane stanno iniziando a dare più attenzione ai materiali usati nelle loro produzioni.

