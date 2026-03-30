Joao Mario | Posso ancora avere un futuro nella Juve Quando ho parlato con Spalletti…

Joao Mario ha dichiarato di credere ancora in un possibile ritorno alla Juventus, sottolineando di aver parlato recentemente con l'allenatore della squadra. La conversazione ha riguardato la sua posizione e le possibilità di un suo impiego nella prossima stagione. Attualmente, il centrocampista portoghese si trova in prestito e il suo futuro con la società rimane oggetto di discussione.

Alisson alla Juve: il sogno non è impossibile. C’è ancora questo spiraglio Rinnovo Vlahovic, le trattative fra la Juventus e il serbo proseguono: si attende il suo procuratore a Torino per provare a sbloccare la trattativa. Le novità Rugani, via dalla Juve a giugno? Il riscatto della Fiorentina arriverà solo in un caso. Le condizioni Tonali alla Juve, si complica l’affare? Questa big non è intenzionata a badare a spese per l’italiano. Gli aggiornamenti Juventus Next Gen, 90 minuti per Puczka con l’Austria Under 21. Ecco com’è andata la partita del giovane terzino Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra: come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Joao Mario: «Posso ancora avere un futuro nella Juve. Quando ho parlato con Spalletti…» Articoli correlati Joao Mario torna sul suo addio alla Juve: «Scelta tecnica e tattica, qui posso mostrare le mie capacità»Bastoni Inter, tra il rinnovo e il possibile addio: il Barcellona lo ha inserito nella lista dei desideri! La rivelazione di Moretto Calciomercato... Leggi anche: Juve, poco spazio e futuro in bilico: Joao Mario già ai saluti?