Juve poco spazio e futuro in bilico | Joao Mario già ai saluti?

Joao Mario, acquistato dalla Juventus la scorsa estate, ha avuto poche occasioni di scendere in campo quest’anno. La sua presenza in rosa sembra ridotta e si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio. La situazione attuale del calciatore portoghese solleva dubbi sul suo futuro in bianconero e sulla possibilità di un trasferimento imminente.

Il calciatore portoghese, acquistato dalla Juventus la scorsa estate, in bianconero ha trovato poco spazio e voci di mercato lo vedrebbero già lontano da Torino. Classe 2000, João Mário Neto Lopes, noto semplicemente come João Mário, è cresciuto nel settore giovanile del Porto, fino ad esordire in prima squadra il 15 luglio 2020 in occasione del match di Primeira Liga vinto 2-0 contro lo Sporting Lisbona. Con i Dragões un'esperienza durata ben 6 stagioni (2019-2025), collezionando 181 presenze e 5 reti, un percorso che gli ha permesso di affacciarsi anche alla nazionale portoghese, con 3 apparizioni all'attivo.

