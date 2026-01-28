juventus koopmeiners mi sento bene voglio fare gol

Teun Koopmeiners si presenta carico alla sfida contro il Monaco. Nella conferenza stampa, il centrocampista olandese ha detto di sentirsi bene e ha spiegato di voler segnare un gol. La Juventus punta a chiudere bene la fase a gironi di Champions, e Koopmeiners vuole contribuire con il suo peso. La partita si avvicina e l’olandese sembra determinato a lasciare il segno.

Le parole di Koopmeiners Teun Koopmeiners ha parlato nella conferenza stampa pre partita dellla sfida contro il Monaco, valevole per l’ultima giornata di League Phase di Champions. «Domani vogliamo spingere, è una partita importante per noi sia per la classifica che per il nostro morale. Mi sento bene, ho giocato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

