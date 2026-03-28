Sinner dove vedere la finale a Miami contro Jiri Lehecka | orario e chi è l' avversario

Sabato si disputerà la finale del Miami Open tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka. Sinner ha sconfitto il tedesco Zverev in due set, con il punteggio di 6-3, 7-6, ottenendo così l'accesso alla partita decisiva. La sfida sarà trasmessa in diretta, con orario da comunicare. La finale si svolgerà sul campo principale del torneo.

Sarà Jannik Sinner vs Jiri Lehecka la finale del Miami Open. Il numero 2 al mondo riesce ad avere la meglio sul tedesco Zverev in due set (6-3, 7-6). Una semifinale combattuta, in cui. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sinner, dove vedere la finale a Miami contro Jiri Lehecka: orario e chi è l'avversario Articoli correlati Sinner-Lehecka: streaming gratis e diretta TV Mediaset, Sky Sport, o TV8? Dove vedere finale MiamiDomenica 29 marzo alle ore 21 italiane all'”Hard Rock Stadium” si disputerà il match Sinner-Lehecka, valevole per la finale del Masters 1000 di... Masters 1000 di Miami 2025, Sinner-Michelsen: orario e dove vedere la sfida degli ottavi di finaleMiami, 24 marzo 2026 – A separare Jannik Sinner dall'accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami c'è Alex Michelsen. Contenuti e approfondimenti su Jiri Lehecka Temi più discussi: Sinner, dove vedere la finale a Miami contro Jiri Lehecka: orario e chi è l'avversario; Fils in giornata no, Lehecka è il primo finalista! Attende Sinner o Zverev; Lehecka va in finale: Fils battuto in due set; Sinner-Mensik, quando si gioca: orario, dove vederla in tv e i precedenti. Sinner-Zverev a mezzanotte: sfida per la finale di Miami contro LeheckaIl ceco è già all’ultimo atto dopo il successo su Fils. L’azzurro e il tedesco si giocano un posto in finale in una semifinale da non perdere. laprovinciadivarese.it Lehecka-Fils diretta Masters 1000 Miami: segui la semifinaleIl ceco ed il francese si giocano l'opportunità di centrare la prima finale di un torneo top in carriera: chi vince sfida uno tra Sinner e Zverev ... corrieredellosport.it Sinner supera Zverev in due set (6-3, 7-6) e conquista la finale a Miami, domenica sfiderà Jiri Lehecka (n. 22 al mondo) - facebook.com facebook Jiri LEHECKA è il primo tennista a raggiungere una finale 1000 senza mai perdere il servizio, dopo 8 anni. Nel 2018 Djokovic raggiunse la finale di Shanghai, salvando tutte le palle break concesse (3). Giocando però un match in meno rispetto al ceco. L'ultim x.com