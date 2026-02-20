Un cuore che riparte | all' ospedale Maggiore superata una barriera nel mondo dei trapianti

All’Ospedale Maggiore, un trapianto di cuore, fegato e reni da donatore a cuore fermo ha segnato un passo avanti importante. Questa procedura, mai tentata prima in questa struttura, ha permesso di recuperare organi da un donatore deceduto con l’arresto cardiaco. Un team di medici ha eseguito con successo il prelievo, aprendo nuove possibilità per chi aspetta un intervento. La speranza è che questa tecnica possa diventare un’opzione più diffusa. La prima operazione rappresenta un risultato concreto per il reparto di chirurgia.

Eseguito un prelievo combinato di cuore, fegato e reni grazie alla rete regionale: oltre 30 professionisti coinvolti. L’Emilia-Romagna aumenta del 20% i trapianti cardiaci con la procedura a cuore fermo Per la prima volta all’Ospedale Maggiore è stato eseguito un prelievo combinato di cuore, fegato e reni da donatore a cuore fermo (DCD – Donation after Circulatory Death). Un passaggio storico per la rete trapiantologica dell’Emilia-Romagna che amplia le possibilità terapeutiche per i pazienti in lista di attesa e rafforza il ruolo di Bologna nel sistema nazionale dei trapianti. L’intervento, realizzato nelle scorse settimane, è frutto della collaborazione tra il Centro Regionale Trapianti Emilia-Romagna, l’Ausl di Bologna, l’Irccs Policlinico di Sant'Orsola e il Policlinico di Modena.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

