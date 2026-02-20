Un cuore che riparte | all' ospedale Maggiore superata una barriera nel mondo dei trapianti
All’Ospedale Maggiore, un trapianto di cuore, fegato e reni da donatore a cuore fermo ha segnato un passo avanti importante. Questa procedura, mai tentata prima in questa struttura, ha permesso di recuperare organi da un donatore deceduto con l’arresto cardiaco. Un team di medici ha eseguito con successo il prelievo, aprendo nuove possibilità per chi aspetta un intervento. La speranza è che questa tecnica possa diventare un’opzione più diffusa. La prima operazione rappresenta un risultato concreto per il reparto di chirurgia.
Eseguito un prelievo combinato di cuore, fegato e reni grazie alla rete regionale: oltre 30 professionisti coinvolti. L’Emilia-Romagna aumenta del 20% i trapianti cardiaci con la procedura a cuore fermo Per la prima volta all’Ospedale Maggiore è stato eseguito un prelievo combinato di cuore, fegato e reni da donatore a cuore fermo (DCD – Donation after Circulatory Death). Un passaggio storico per la rete trapiantologica dell’Emilia-Romagna che amplia le possibilità terapeutiche per i pazienti in lista di attesa e rafforza il ruolo di Bologna nel sistema nazionale dei trapianti. L’intervento, realizzato nelle scorse settimane, è frutto della collaborazione tra il Centro Regionale Trapianti Emilia-Romagna, l’Ausl di Bologna, l’Irccs Policlinico di Sant'Orsola e il Policlinico di Modena.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Trapianti di cuore aumentati del 43% e mortalità ridotta all’ospedale Monaldi di Napoli
Leggi anche: L’estate nel cuore dell’inverno: fuga a Marsa Alam, dove il deserto si tuffa nel blu della barriera corallinaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Un cuore che riparte: il piccolo Edoardo salvato dalla rete toscana; Bimbo Napoli, no nuovo trapianto. Mamma: Finché respira ho speranza'; L’amore del cuore di Caryl Churchill secondo lacasadargilla; Cuore bruciato, l'errore (clamoroso) che ha danneggiato l'organo. Era inglobato in un blocco di ghiaccio.
Francesco e il nostro cuore bruciatoLa notizia del piccolo di due anni a cui è stato impiantato un cuore guasto ha colpito molti ed è una vicenda che ci riguarda tutti ... ilsussidiario.net
Bimbo trapiantato a Napoli, il nuovo cuore che «viene del nord». Il chirurgo della prima operazione chiede di ripetere l’interventoUn cuore nuovo per il piccolo paziente del Monaldi. Dopo giorni preghiere e di disperazione, la notizia più attesa è arrivata ieri notte. C’è un cuore nuovo per ... corriereadriatico.it
Le Meraviglie di Napoli e della Campania. Stillera · Celestial Descent. Nel cuore più segreto di Napoli, sotto la maestosa Basilica di San Paolo Maggiore, si cela un autentico tesoro di fede e storia: la Chiesa del Santissimo Crocifisso, conosciuta dal popolo co - facebook.com facebook
Il potere della confessione nel cuore di Roma. A Santa Maria Maggiore, migliaia di fedeli riscoprono la misericordia di Dio. x.com