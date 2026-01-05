Incidente a Catona il conducente della Volkswagen guidava ubriaco | patente ritirata e denuncia

Nella serata di ieri, alle 20:10, sulla via Nazionale di Catona, si è verificato un incidente che ha coinvolto cinque veicoli e ha provocato due feriti. Il conducente di una Volkswagen è stato trovato alla guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente e denuncia penale. La dinamica e le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità.

Nuovi dettagli emergono sull’incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 20:10, sulla via Nazionale di Catona, nella zona nord di Reggio Calabria, che ha coinvolto cinque veicoli e causato due feriti. Dagli accertamenti svolti dalle autorità è emerso che il conducente della Volkswagen Polo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Incidente a Chieri: automobilista ubriaco investe un rider, denuncia e patente ritirata Leggi anche: Incidente ad Aprilia, auto contro un albero: il conducente guidava ubriaco Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Grave incidente stradale a Catona: patente ritirata e denuncia per il conducente della Volkswagen; Incidente a Catona, il conducente della Volkswagen guidava ubriaco: patente ritirata e denuncia; Catona, grave incidente sulla Statale 18: quattro auto coinvolte, due giovani in ospedale; Reggio, grave incidente a Catona: alcol tre volte sopra il limite e patente ritirata. Grave incidente stradale a Catona: patente ritirata e denuncia per il conducente della Volkswagen - Dagli accertamenti effettuati è emerso che il conducente della Volkswagen Polo che ha causato lo ... reggiotv.it

Grave incidente stradale a Catona: coinvolti cinque veicoli, feriti e intervento dei Vigili del Fuoco - Grave incidente stradale nella serata di oggi a Catona, dove un violento sinistro ha coinvolto cinque veicoli. reggiotv.it

#ReggioCalabria, grave incidente stradale a Catona: soccorsi imponenti e traffico paralizzato | LIVE - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.