Due anni da incubo tutte le cose che potevano andare male sono andate male In tanti sono spariti Fedez? Mi sono sentita completamente abbandonata | parla Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha condiviso il suo dolore dopo due anni difficili, segnati da perdite e momenti di isolamento. Ricorda un periodo in cui si è sentita abbandonata, anche da figure pubbliche come Fedez. Recentemente, in aula, ha riconosciuto immediatamente l’articolo 531, un dettaglio che ha riacceso in lei ricordi e riflessioni su un percorso complesso.

Quando in aula ha sentito pronunciare “articolo 531”, Chiara Ferragni non ha avuto dubbi su cosa stesse accadendo. “Ho abbracciato Giuseppe Iannaccone, mi sono messa a piangere, singhiozzavo. Sembrava una scena da film”, racconta al Corriere della Sera. È così che si è chiuso il procedimento giudiziario legato al cosiddetto Pandoro Gate, con la dichiarazione di estinzione del reato e il proscioglimento. “So benissimo cosa significa l’articolo 531 – chiarisce subito – come conosco quelli che portano alla condanna”. Per Ferragni è stata, parole sue, “la fine di un incubo ”. Due anni in cui, spiega, “ tutte le cose che potevano andare male sono andate male”, ma senza mai perdere la convinzione che l’esito sarebbe stato favorevole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

