Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha commentato la sfida di domani contro il Napoli durante la conferenza stampa. Pur non entrando nel dettaglio della storia o delle caratteristiche della squadra, ha sottolineato che ci sono spazi e opportunità da sfruttare durante la partita. Un approccio pragmatico e rispettoso verso l'avversario, volto a concentrare l'attenzione sulle strategie e sulle possibilità di gara.

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Napoli. La partita, valevole come recupero della 16esima giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Maradona alle 18:30. Le parole di Cuesta. Che partita si aspetta? «Mi aspetto una partita come sempre: cercheremo di dare il massimo e di conquistare punti. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare e consapevoli della difficoltà dell’avversario. L’obiettivo è provare a gestire la partita nei modi che riteniamo migliori.» Un Parma così solido negli scontri diretti porta consapevolezza? «Penso che sia importante e che vada riconosciuto quanto questi ragazzi stanno facendo per rappresentare il Parma e consolidare il club in Serie A, cercando di migliorare ogni giorno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cuesta: «Non sono io quello che deve spiegare cos’è il Napoli, ma sappiamo che ci sono spazi e opportunità»

Leggi anche: Io sono un credente eretico, ma so che significato deve avere il Natale: vita e non cannoni

Leggi anche: Kalulu a DAZN: «Sono partite che non si ricorderanno in tanti ma che sono importanti nel percorso. Sappiamo soffrire e vincere e abbiamo le qualità per fare paura»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sergio Costa: «Io, il tumore e il mio grazie alla sanità pubblica. Ora ho capito che le beghe politiche non contano»; “La mia battaglia contro il tumore. Ho capito che le usuali beghe della politica sono…; Parma, Cuesta: L'espulsione ci ha fatto giocare meglio; Sergio Costa e la battaglia contro il tumore: Scoperto prima delle Regionali.

Questa sono io, guarda una clip del film di Malgorzata Szumowska e Michal Englert - Fin dalla prima infanzia Andrzej si è sentito una donna, sognando di vestirsi da sposa e dipingendosi le unghie con lo smalto rosso. mymovies.it

Questa sono io, essere o non essere, in una Polonia che non ha il coraggio di accettare la transizione di genere - Malgorzata Szumowska non ha paura di usare il cinema come mezzo per consegnare un messaggio, e il destinatario di questo messaggio è prima di tutto il suo paese, la Polonia, passato attraverso ... mymovies.it

Questa sono io, una clip del film - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

#Cuesta: “Stiamo crescendo, questi sono tre punti pesantissimi” x.com

Conferenza stampa Cuesta post Parma Fiorentina: «Vittoria importante, ma la strada per crescere è ancora lunga. Ci sono stati momenti in cui la partita non è stata come volevamo» - facebook.com facebook