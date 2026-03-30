Jannik Sinner ha vinto il torneo di Miami, battendo in finale una delle teste di serie del torneo. La partita si è svolta in condizioni meteo avverse, con ritardi e interruzioni dovute al maltempo, e ha concluso con la vittoria del tennista italiano. La finale è stata caratterizzata da un andamento irregolare, con la partita interrotta più volte prima di arrivare al termine.

Il tennis internazionale torna a parlare italiano: Jannik Sinner ha chiuso nel migliore dei modi il torneo di Miami, imponendosi in una finale segnata da un andamento irregolare, prima rinviata e poi interrotta per maltempo. Nonostante le condizioni esterne e le pause forzate, l’azzurro ha mantenuto continuità e controllo, gestendo ogni fase del match con lucidità. La partita si è sviluppata come un test completo sul piano tecnico e mentale. Sinner ha dettato il ritmo, limitando le possibilità dell’avversario e chiudendo l’incontro con efficacia. Il dato centrale del suo percorso resta la regolarità: nessun set concesso e nessuna flessione nel corso del torneo, fino alla vittoria conclusiva. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Jannik Sinner trionfa a Miami: la dedica speciale del campione

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