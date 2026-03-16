Jannik Sinner trionfa a Indian Wells e dedica la vittoria a Kimi Antonelli

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Indian Wells battendo Daniil Medvedev in due set. Dopo la partita, ha dedicato la vittoria a Kimi Antonelli, giovane talento della Formula 1, e ha commentato: “Grazie Kimi, è una giornata di festa per l’Italia”. La vittoria rappresenta un momento importante per il tennista italiano.

Il campione italiano batte Daniil Medvedev in due set e celebra la rinascita della sua stagione, salutando il giovane talento della Formula 1: “Grazie Kimi, è una giornata di festa per l’Italia”.. Jannik Sinner è tornato protagonista a Indian Wells, conquistando il titolo del torneo ATP 1000 con una vittoria convincente su Daniil Medvedev, chiudendo entrambi i set 7-6. Dopo un inizio di stagione non esaltante, il campione italiano dimostra di aver ritrovato forma, concentrazione e fiducia nei propri mezzi. Sinner ha dedicato il trionfo al giovane pilota italiano Kimi Antonelli, esprimendo la propria ammirazione durante il tradizionale saluto alla telecamera a bordo campo con un semplice “Bravo Kimi” e ribadendo nel discorso di rito: “È una giornata di festa per l’Italia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Jannik Sinner trionfa a Indian Wells e dedica la vittoria a Kimi Antonelli Articoli correlati Leggi anche: Kimi Antonelli scrive a Jannik Sinner: il messaggio per la vittoria a Indian Wells, dopo la dedica Sinner trionfa a Indian Wells. Medvedev sconfitto 7-6 7-6. La dedica a Kimi AntonelliAGI - Jannik Sinner ha vinto il suo sesto Masters 1000 della carriera, il primo a Indian Wells, battendo Daniil Medvedev 7-6(6) 7-6(4) dopo un'ora e... SINNER VINCE E LANCIA UN MESSAGGIO A KIMI Una selezione di notizie su Jannik Sinner Temi più discussi: Jannik Sinner vince Indian Wells 2026! Battuto in finale Daniil Medvedev, risultato e cronaca della partita · Tennis ATP oggi; Jannik Sinner trionfa a Indian Wells: è il primo italiano a vincere il Masters 1000 in California; Tennis, Jannik Sinner trionfa al torneo di Indian Wells; Jannik Sinner trionfa agli Indian Wells: battuto Medvedev, primo titolo del suo 2026. Tennis, Sinner trionfa a Indian Wells. Battuto Medvedev in due setJannik Sinner torna a trionfare in un masters 1000 e lo fa a Indian Wells 2026 battendo in finale il russo Daniil Medvedev. L'altoatesino si impone ... ecovicentino.it Tennis, Sinner trionfa a Indian Wells: parte la rimonta su Alcaraz in classifica ATPIl trionfo a Indian Wells riaccende la sfida Sinner-Alcaraz per il numero 1 ATPJannik Sinner... Prima grande gioia del 2026 per Jannik Sinner. Il fuoriclasse azzurro si è aggiudicato Indian Wells, il ... itacanotizie.it Jannik Sinner trionfa agli Indian Wells: la vittoria contro Medvedev - facebook.com facebook Jannik #Sinner, i titoli Atp vinti e le finali giocate dall'azzurro #SkySport #SkyTennis x.com