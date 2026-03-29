jannik sinner in finale a miami tutti i guadagni del campione italiano nel 2026

Stasera alle 21, ora italiana, Jannik Sinner affronterà in finale al Miami Open 2026 il tennista ceco Jiri Lehecka all’Hard Rock Stadium di Miami. È la prima volta in carriera che il tennista italiano raggiunge questa fase del torneo, che si svolge nel 2026. I guadagni di Sinner dall’inizio dell’anno sono stati ufficialmente annunciati e si concentrano sulle sue prestazioni nelle competizioni in corso.

Stasera alle 21, ora italiana, Jannik Sinner scende in campo all’Hard Rock Stadium di Miami per disputare la finale del Miami Open 2026 contro il ceco Jiri Lehecka. Ma mentre il mondo del tennis segue ogni suo dritto e rovescio, c’è un’altra partita che il campione altoatesino sta giocando con altrettanta precisione: quella dei grandi affari, degli investimenti strategici e di un patrimonio che ha ormai superato i 100 milioni di dollari. Le sponsorizzazioni. Se sulla terra rossa i numeri di Sinner sono impressionanti, altrettanto lo sono quelli fuori dal campo. Nel 2026 le sue entrate complessive sono stimate da Forbes tra i 40 e i 55 milioni di dollari, considerando sia i premi dei tornei sia i contratti di sponsorizzazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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