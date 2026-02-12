Darderi corsa inarrestabile a Buenos Aires | decima vittoria su terra rossa e quarti raggiunti

Luciano Darderi aggiunge un’altra tacca alla sua striscia di successi a Buenos Aires. Il giovane tennista argentino ha conquistato la decima vittoria sulla terra rossa, battendo ancora una volta avversari tosti e raggiungendo i quarti di finale. La sua corsa nel torneo prosegue senza sosta, e lui sembra sempre più deciso a mettersi in mostra nel circuito ATP.

Darderi Trionfa a Buenos Aires: Decima Vittoria su Terra Rossa e Quarti di Finale. Luciano Darderi continua a stupire nel circuito Atp. Il giovane tennista italo-argentino ha conquistato i quarti di finale dell'Atp 250 di Buenos Aires, superando il cileno Tomás Barrios Vera in due set con un netto 6-1, 6-3. Si tratta della sua decima vittoria consecutiva sulla terra rossa, un risultato che conferma il suo eccellente stato di forma e il suo talento in crescita. Una Partita Dominata Fin Dall'Inizio. Buenos Aires è stata teatro di una performance convincente da parte di Darderi, che ha dimostrato fin da subito una netta superiorità rispetto al suo avversario.

