Jannik Sinner festeggia a Miami | Torno a casa con due trofei il Sunshine Double è così difficile…

Dopo aver vinto al Masters 1000 di Indian Wells, il tennista italiano ha ottenuto altri due trofei a Miami, completando il cosiddetto Sunshine Double. La vittoria a Miami rappresenta un risultato importante per l’atleta, che ha concluso la trasferta con due successi consecutivi in due tornei di livello elevato. La competizione si è svolta sui campi in cemento della città statunitense, con l’atleta che ha superato diversi avversari di rilievo.

Dopo aver giganteggiato al Masters 1000 di Indian Wells, Jannik Sinner ha dettato legge anche al Masters 1000 di Miami e ha così completato il Sunshine Double: vincere i due prestigiosi tornei sul cemento statunitense nella stessa stagione è un’impresa per pochi eletti e l’ultimo a riuscirci fu Roger Federer nel 2017. Il fuoriclasse altoatesino ha sconfitto il ceco Jiri Lehecka con il punteggio di 6-4, 6-4 nella finale ritardata in avvio e interrotta nelle battute iniziali del secondo set a causa della pioggia, completando la doppietta sul suolo americano senza concedere nemmeno un parziali agli avversari incontrati sulla strada. Il numero 2 del ranking ATP si è così portato a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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