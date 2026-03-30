Jannik Sinner ha ottenuto il suo 26esimo titolo in carriera vincendo sia a Indian Wells che a Miami. Per questa doppia vittoria, il tennista italiano ha ricevuto un premio in denaro di circa 2,5 milioni di dollari, distribuito tra premi di torneo e premi in denaro associati alle vittorie. La somma rappresenta la cifra totale incassata dal giocatore in questa serie di successi.

Con il 26esimo trofeo in bacheca, ottenuto compiendo l’impresa di centrare il successo a Indian Wells e Miami, Jannik Sinner (12.400 punti) si riavvicina alla vetta del ranking Atp: Carlos Alcaraz (13.590) è ora ad appena 1.190 lunghezze di distanza, e dovrà ora difendere i 1.000 punti guadagnati lo scorso anno vincendo a Montecarlo, torneo invece saltato dal numero due al mondo per via della squalifica. Grazie a questo nuovo alloro, primo bis in un Atp 1000 e settimo complessivo della categoria ancora una volta su cemento, Jannik porta a casa un assegno del valore di oltre 1 milione di dollari, diventando uno dei sette tennisti con guadagni superiori ai 60 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Jannik Sinner, ecco quanto ha incassato con il bis a Miami il tennista azzurro

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