Heribert Mayr rivela che Jannik Sinner ha deciso di abbandonare lo sci per dedicarsi al tennis, una scelta nata da una richiesta diretta del ragazzo durante un incontro tra loro. Mayr ricorda come il giovane campione gli abbia confidato di voler seguire la strada del tennis, motivato dalla passione e dalla determinazione che lo contraddistinguono ancora oggi. Quel momento, vissuto tra sorpresa e entusiasmo, ha segnato l’inizio di un percorso umano e sportivo che ha portato Sinner a diventare uno dei talenti più promettenti del tennis italiano.

"Heri, senti una cosa." Silenzio, "dimmi". "Smetto con lo sci, voglio giocare a tennis". Così il fenomeno Jannik Sinner si fece carne in un dialogo al limite del surreale col maestro delle prime ore, Heribert Mayr. Stop, più autentico di così non può essere, perché anche poco più che tredicenne l’altoatesino non si tirava indietro davanti alle decisioni difficili. Herybert, ma quindi è sempre stato così? "A quei tempi allenavo in diversi circoli. Tra i quali c’era anche quello di Sesto (Pusteria, ndr). Con Jannik facevamo due o tre volte a settimana. All’inizio solo un’ora, perché lui praticava anche calcio e sci, a volte con allenamenti in contemporanea. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Parla Heribert Mayr, il primo maestro del campione azzurro "Così mi disse che aveva scelto di diventare un tennista Oggi ha la stessa grinta e competitività dello Jannik bambino». "Il mio Sinner. Un vincente nato»

Jannik Sinner si laurea Campione del Mondo, un riconoscimento straordinario per il talento italiano.

