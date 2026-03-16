Domenica speciale per lo sport italiano: Kimi Antonelli ha vinto il GP della Cina a Shanghai, seconda gara del Mondiale 2026 di Formula 1, ottenendo la sua prima vittoria in carriera nel Circus. Successivamente, Antonelli ha scritto a Jannik Sinner, dedicandogli il risultato ottenuto.

E’ stata una domenica speciale per lo sport italiano. Al mattino, nella lontana Shanghai, Kimi Antonelli si è imposto nel GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, conquistando così la prima vittoria in carriera nel Circus. Per un ragazzo di 19 anni un risultato enorme, ma le ambizioni sono molto alte, nella consapevolezza di avere velocità e margini di miglioramento. Commozione sul podio e tante felicità. Un qualcosa condiviso sul finire della giornata in Italia, visto il fuso orario, nell’atto conclusivo del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano Jannik Sinner ha sconfitto al termine di una partita molto dura, il russo Daniil Medvedev e per la prima volta ha trionfato in questo torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kimi Antonelli scrive a Jannik Sinner: il messaggio per la vittoria a Indian Wells, dopo la dedica

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