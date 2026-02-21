Milano Cortina 2026 Jacquelin e l’orecchino di Pantani | bronzo oro e un omaggio che emoziona l’Italia

Jacquelin ha conquistato il bronzo e l’oro a Milano Cortina 2026, portando in gara anche un orecchino di Pantani, prestato dalla famiglia. La scelta di indossarlo ha suscitato grande emozione tra gli appassionati di ciclismo, che hanno riconosciuto nel gesto un omaggio al leggendario scalatore. La presenza di questo simbolo ha dato un tocco personale alla sua performance, regalando un momento di intensità agli spettatori presenti.

Il biatleta francese ha dedicato le sue medaglie al Pirata indossando il suo orecchino, prestato dalla famiglia. Il gesto commuove mamma Tonina: “Marco ha fatto di nuovo il giro del mondo”. Ad Anterselva, in mezzo al freddo e al rumore degli spari al poligono, c’è stato anche un pezzo di ciclismo italiano. Emilien Jacquelin, 30 anni, francese di Grenoble, ha conquistato il bronzo nell’inseguimento il 15 febbraio e l’oro nella staffetta il 17 febbraio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Al collo una medaglia. All’orecchio, qualcosa di ancora più simbolico: l’orecchino originale di Marco Pantani. 🔗 Leggi su Sportface.it

