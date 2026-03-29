Dal biathlon al ciclismo | Jacquelin passa alla Decathlon CMA CGM

Il velocista francese ha annunciato il passaggio dalla squadra olimpica a un accordo con la catena di negozi di articoli sportivi e una compagnia di spedizioni. Dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il campione ha firmato un contratto con la Decathlon CMA CGM, lasciando l’attività agonistica per dedicarsi a nuove collaborazioni nel settore dello sport e della logistica.

Roma, 29 marzo 2026 - Era stato tra i protagonisti delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e non solo per le due medaglie portate a casa (un oro nella staffetta e un bronzo nell'inseguimento, da aggiungere ai due argenti, tra staffetta e staffetta mista, vinti a Pechino 2022 ): Émilien Jacquelin era balzato agli onori della cronaca per aver gareggiato durante i Giochi con l'orecchino di Marco Pantani, il suo grande idolo che ne aveva così svelato la grande passione per il ciclismo. Passione pronta a diventare qualcosa di più grazie alla Decathlon CMA CGM. L'ingresso di Jacquelin nel ciclismo. La formazione francese ha infatti annunciato... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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