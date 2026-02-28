Allegri sul quarto posto | Nei prossimi mesi si deciderà la lotta per la Champions Eliminazione della Juve? Ecco cosa penso

In conferenza stampa, l’allenatore ha parlato della corsa al quarto posto in classifica, sottolineando che nei prossimi mesi si deciderà la lotta per la qualificazione alla Champions League. Ha anche commentato l’eventualità di un’eventuale eliminazione della Juventus, spiegando la sua posizione senza entrare in dettagli specifici. La discussione si è concentrata sulla situazione attuale della squadra e sugli obiettivi imminenti.

Gatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A. Le ultime novità dalla Continassa Di Gregorio Juve, la dirigenza bianconera ha preso questa decisione sul portiere. Cosa filtra in vista del mercato estivo Kolo Muani Juventus, è sempre lui il preferito per l’estate. Come potrebbe evolversi la trattativa e le novità sui rapporti con il PSG Mingueza Juve, la società bianconera si è mossa con decisione sullo spagnolo in vista dell’estate. Le novità sulla trattativa Cabal Juve, Spalletti e la società hanno fatto questa valutazione sul difensore colombiano. Le ultime sul suo futuro Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve, quarto posto obbligatorio o rischio ridimensionamento. Cosa succede sul mercato se si manca la ChampionsRinnovo McKennie Juve, tutti i retroscena: trattativa andata avanti per più di un anno, c’è stato un aspetto positivo per il buon esito Spalletti...

Temi più discussi: Milan, tre motivi per cui lo scudetto è andato via ma si può essere comunque ottimisti; Milan, le parole di Allegri dopo il pareggio contro il Como; Allegri espulso, Fabregas ferma Saelemaekers, lite e insulti: cos'è successo in Milan-Como; Allegri e il Milan, un futuro meno scontato: tensioni interne, promesse mancate e un progetto da chiarire.

Allegri, no alla parola scudetto: Obiettivo quarto posto. Non lo dirò più...Il tecnico rossonero festeggia la vittoria di misura sul Lecce e rimane in scia dell'Inter sempre prima in classifica: le sue parole ... corrieredellosport.it

Milan, Allegri: Non dico che sarei contento del quarto posto a fine annoNuovo anno, abitudini di sempre: nonostante le feste la Serie A non si ferma, e torna in campo già domani – venerdì 2 gennaio – per la 18ª giornata. Ad aprire il 2026 del calcio italiano saranno ... gianlucadimarzio.com

Si è cercata una spiegazione ovunque per l’eliminazione della Juventus dalla Champions: dall’errore clamoroso di Zhegrova all’approccio sbagliato nella notte di Istanbul. Ma la verità è un’altra: i problemi della Vecchia Signora nascono molto più lontano di u - facebook.com facebook

#Marchisio sull'eliminazione della #Juve Cosa ha detto x.com