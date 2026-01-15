Padovano sulla Juve | Spalletti ha messo le cose a posto David può essere l’attaccante giusto Spero che arrivi questo giocatore in estate

Padovano, intervenuto di recente, ha commentato la situazione in casa Juventus, sottolineando il ruolo di Spalletti nel mettere ordine nella squadra. Ha inoltre evidenziato le potenzialità di David come attaccante e espresso speranza per l’arrivo di un nuovo giocatore in estate, considerandolo un tassello importante per il rafforzamento della rosa. Le sue parole riflettono un’analisi equilibrata e fiduciosa sul percorso dei bianconeri.

Padovano a margine di un evento ha fatto il punto della situazione in casa Juve elogiando il lavoro di Spalletti e non solo. Le sue parole. Michele Padovano, intercettato a margine di un evento da tuttomercatoweb.com, ha parlato della Juventus soffermando su Spalletti, David e anche sul calciomercato. SPALLETTI – « Finalmente ha messo le cose a posto. La sua grande esperienza è servita anche a livello tattico. Oltre che è stato capace di lavorare sulla testa dei calciatori ». DAVID – « Continuo a dire che è un calciatore forte.

