Italiano cresciuto nel settore giovanile e utile per le liste UEFA | ecco perché il Milan pensa a Bellanova

Il Milan sta considerando Raoul Bellanova come una possibile aggiunta alla rosa, puntando sulla sua esperienza nel settore giovanile e sulla partecipazione alle liste UEFA. La società valuta come questa scelta possa rafforzare la squadra, tenendo conto delle sue caratteristiche e delle sue prestazioni recenti. La decisione si inserisce nel contesto delle operazioni di mercato finalizzate a migliorare la rosa in vista delle competizioni internazionali.

Con il ritorno in Champions League ormai imminente, il Milan sta programmando una rosa più ampia e competitiva. Per le tre competizioni della prossima stagione non basterà un organico ristretto, come quello di quest’anno. Oltre agli interventi prioritari in difesa e in attacco, la dirigenza sta valutando profili funzionali anche ai requisiti UEFA. Tra questi, Raoul Bellanova rappresenta un’opzione concreta e strategica. La normativa UEFA impone la presenza di almeno quattro giocatori cresciuti nel vivaio del club. In caso contrario, la lista viene ridotta senza possibilità di sostituzione. Attualmente il Milan può contare solo su Gabbia, Bartesaghi e Torriani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Italiano, cresciuto nel settore giovanile e utile per le liste UEFA: ecco perché il Milan pensa a Bellanova Articoli correlati Settore Giovanile Milan, un weekend di riscatti: ecco il programma completoSono diverse le squadre formate dal Settore Giovanile del Milan che sono alla ricerca di un possibile riscatto nel prossimo ed imminente weekend di... Weekend intenso per il settore giovanile del Milan: ecco tutti gli impegniSi prospetta un fine settimana ricco di impegni per il settore giovanile del Milan.