Settore Giovanile Milan un weekend di riscatti | ecco il programma completo

Nel weekend, le squadre del Settore Giovanile del Milan scendono in campo con l’obiettivo di riscattarsi. Dopo alcune prestazioni opache, i giovani rossoneri cercano di mettere in cassaforte punti importanti. Il programma prevede diverse partite, tutte con la voglia di dimostrare il loro valore e di risalire la classifica. I tifosi aspettano con ansia i risultati e sperano in un riscatto che possa dare nuovo slancio alla stagione.

Sono diverse le squadre formate dal Settore Giovanile del Milan che sono alla ricerca di un possibile riscatto nel prossimo ed imminente weekend di campionato. La Primavera maschile di Giovanni renna in primis dato che, dopo l'amaro pareggio contro l'Inter, vuole ritornare alla vittoria. Stessa storia per la Primavera Femminile, che perse però con la Roma. Ecco, di seguito, il programma completo del fine settimana: (Fonte acmilan.com) - Molte squadre del Settore Giovanile rossonero in cerca di riscatto nel weekend di campionato in arrivo. La Primavera maschile dopo il pareggio agrodolce nel Derby, con il 2-2 arrivato nel finale dopo il doppio vantaggio e nonostante una buona prestazione; la Primavera femminile dopo il passo falso a Roma, l'Under 17 dopo il Derby negativo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, il programma del weekend del Settore giovanile: dalla Primavera a tutte le categorie giovanili, si preannuncia un fine settimana intenso.

