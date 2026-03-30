Italia si schianta con la barca mentre è con il figlio piccolo | colpo micidiale

Un incidente si è verificato nelle acque della Laguna, dove una persona ha perso il controllo della barca mentre era con il figlio piccolo. La barca si è schiantata, causando feriti e interventi di soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. La comunità locale segue con attenzione gli sviluppi dell’accaduto.

Le acque della Laguna, solitamente specchio di pace e tradizioni secolari, si sono trasformate nel teatro di un dramma che sta tenendo col fiato sospeso l’intera comunità veneziana. Sabato 21 marzo 2026, intorno alle ore 18, quella che doveva essere una semplice e spensierata escursione pomeridiana tra i canali si è spezzata contro il legno duro di una briccola. Un uomo di 50 anni, noto ristoratore della zona, si trovava a bordo della sua piccola imbarcazione insieme al figlio quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. L’impatto contro la struttura nautica e le installazioni dell’imbarcadero è stato violentissimo, distruggendo parte dello scafo e sbalzando il genitore fuori bordo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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