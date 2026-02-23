Isola d' Elba malore mentre è in barca con il figlio | grave 66enne

Da livornotoday.it 23 feb 2026

Un uomo di 66 anni ha avuto un malore mentre era in barca con il figlio al largo di Porto Azzurro. La causa è un improvviso deterioramento delle sue condizioni durante una battuta di pesca. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, portandolo a riva in condizioni gravi. La notte scorsa, in zona, si sono registrati raffiche di vento che hanno complicato le operazioni di salvataggio e aumentato la preoccupazione.

Un 66enne è stato soccorso a causa di un malore mentre si trovava a bordo della propria barca da pesca nelle acque al largo di Porto Azzurro nella mattina di oggi, lunedì 23 febbraio. L'uomo, residente a Vignale, era in compagnia del figlio che appena accortosi di quanto stava accadendo ha subito allertato i soccorsi e portato la braca fino al porto dove erano presenti sia i volontari della Misercordia di Porto Azzurro che l'automedica. Viste le condizioni del 66enne è stato richiesto richiesto l'intervento dell'elisoccorso che ha trasferito l'uomo in codice rosso all'ospedale di Siena. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

