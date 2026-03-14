Italia-Corea del Sud oggi Mondiali curling femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si tiene la partita tra Italia e Corea del Sud ai Mondiali di curling femminile 2026, che si svolgono a Calgary. La Nazionale italiana di curling femminile torna in campo dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con l’obiettivo di affrontare le sfide del torneo. L’evento è trasmesso in diretta televisiva e disponibile anche in streaming.

Si ricomincia. Dopo la grande delusione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, torna sul ghiaccio la Nazionale italiana di curling femminile, motivata a disputare alla grande i Campionati Mondiali 2026 femminili in scena quest’anno in quel di Calgary. Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 marzo l e azzurre sfideranno alle ore 2:00 la Corea del Sud nel primo incontro valido per il Round Robin. Inutile dire che sarà uno scontro subito importante per la squadra capitanata da Stefania Constantini, chiamata a reagire dopo una rassegna a cinque cerchi fin troppo in ombra nonostante una fase finale che ha perlomeno fatto vedere i reali valori in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Corea del Sud oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, programma, streaming Articoli correlati Dove vedere in tv Italia-Corea del Sud, curling femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streamingDopo il misto doppio, è tempo di pensare agli altri tornei all’Olympic Curling Stadium di Cortina, impianto sportivo teatro in questi giorni delle... Dove vedere in tv Italia-Corea del Sud, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streamingAmos Mosaner e Stefania Constantini cominciano domani il loro percorso nel torneo di doppio misto di curling in occasione dei Giochi Olimpici... Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Una raccolta di contenuti su Italia Corea del Sud oggi Mondiali... Temi più discussi: Curling: l’Italia lotta fino all’ultimo alle Paralimpiadi, ma in semifinale va la Corea del Sud; Paralimpiadi Milano Cortina 2026, curling doppio misto: Italia-Corea del Sud 7-5 Approfondisci qui ?? https://www.rainews.it/maratona/2026/03/milano-cortina-2026-paralimpiadi-le-competizioni-di-oggi-4-marzo-230cc1be-1885-4d3f-9577-68aeab5a35ee.ht; Paralimpiadi, wheelchair curling: l’Italia perde con la Corea del Sud ed è eliminata; Florence Korea Film Fest, il festival fiorentino sul cinema sudcoreano. Curling: l’Italia lotta fino all’ultimo alle Paralimpiadi, ma in semifinale va la Corea del SudL'Italia lotta con le unghia e con i denti fino alla fine, ma dice addio al sogno semifinale e saluta così le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli ... oasport.it IL SOGNO CONTINUA! L’Italia pareggia con la Corea del Sud e avanza in semifinale: si giocherà la qualificazione ai Mondiali!Non si ferma il cammino della nazionale italiana femminile di hockey su prato nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Le azzurre infatti raggiungono ... oasport.it L’ITALIA SOGNA LA SEMIFINALE Grazie alla vittoria sulla Lettonia, gli azzurri sono ancora in corsa per un posto storico in semifinale. L’appuntamento è questa sera contro la Corea del Sud, dentro o fuori! Forza ragazzi - facebook.com facebook L'Italia , con Francia e Corea del Sud, in sostegno degli proud x.com