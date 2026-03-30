Donna carbonizzata in auto vicino al cimitero a Cuneo | i pompieri spengono le fiamme e trovano il cadavere

Una donna è stata trovata morta all’interno di un’auto bruciata nelle campagne nei pressi di Cuneo. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e hanno rinvenuto il corpo carbonizzato. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire se si sia trattato di un episodio accidentale, omicidio o suicidio. La scena si trova vicino a un cimitero della zona.

Donna trovata morta in un’auto bruciata nelle campagne di Cuneo. Indagini in corso: non è chiaro se si tratti di omicidio o suicidio. Vittima già identificata ma non resa nota. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Pozzuoli, donna trovata carbonizzata in casa: chi era Teresa Tiano, la 65enne morta tra le fiammeLa tragedia nel pomeriggio di sabato a Pozzuoli Un pomeriggio tranquillo si è trasformato in una tragedia nelle campagne di Pozzuoli, dove una donna... Leggi anche: Sipario nero al cinema Politeama. Le fiamme spengono gli applausi Una raccolta di contenuti su Donna carbonizzata Donna morta carbonizzata in auto, lunedì il funerale di Nicoleta. Un vicino di casa: «Era gentile e sempre sorridente»MACERATA Verranno celebrati lunedì mattina alle 10, nella chiesa del Santissimo Sacramento del convento dei Cappuccini, i funerali di Nicoleta Enache, la 56enne di origine romena morta carbonizzata ... corriereadriatico.it Carbonizzata nell’auto. Sorpasso o inversione: ipotesi omicidio stradaleÈ stato fissato per lunedì alle 10, nella chiesa del Santissimo Sacramento dei frati cappuccini, il funerale della 56enne Nicoleta Enache, la maceratese di origini romene morta carbonizzata l’altro ... ilrestodelcarlino.it